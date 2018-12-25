"Kuzey-Güney koridoru Hint Okyanusu ile Karadeniz'i bağlayacak"
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Kuzey-Güney koridorunun tam olarak faaliyete geçmesiyle Umman Denizi ve Hint Okyanusu; Azerbaycan, Rusya, Karadeniz ile Doğu ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:03
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