Kuzey İngiltere'nin bazı bölgelerinde Covid-19 kısıtlamaları hafifletiliyor - Son Dakika

MANCHESTER-(IHA) İngiltere'nin kuzeybatısındaki bazı bölgelerde Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan yerel kısıtlamalar Çarşamba gününden itibaren hafifletilecek.

İngiltere sağlık bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, korona virüs vakalarının yüksek olması nedeniyle İngiltere'nin kuzey batısındaki bölgelerde Temmuz ayı sonundan itibaren uygulanan yerel kısıtlamaların 2 Eylül Çarşamba günü hafifletileceğini söyledi. İngiltere'de yerel kısıtlamaların ilk uygulandığı şehir olan Leicester'daki mevcut kısıtlamaların vakaların halen yüksek seyretmesi nedeniyle, 11 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.

30 Temmuz'da kuzey İngiltere'nin en büyük şehri olan Greater Manchester da dahil olmak üzere Batı Yorkshire ve Doğu Lancashire'ın bazı kısımlarında farklı evlerde yaşayan hane bireylerinin diğer hanelere ziyaretleri yasaklanmıştı. Yaklaşık dört milyon kişinin yaşadığı bu bölgelerde insanların birbirlerinin evlerine gitmesi yasak olduğu için bölge polisi tarafından bu alanlar helikopter ve drone kameralar ile kontrol ediliyordu. Kısıtlama kurallarının ihlal edildiği tespit edilirse hane bireylerine para cezası ve daha fazla kısıtlama cezası veriliyordu.

Greater Manchester, Batı Yorkshire, Doğu Lancashire ve Leichester'da uygulanan yerel kısıtlamalarla ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Matt Hancock, "Kuzey İngiltere'nin bu bölgelerindeki insanları korumak için önlemler getirdik. Yerel yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını görüyoruz ve gerekli önlemleri alabiliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere'nin kuzey bölgelerinde 2 Eylül'den itibaren hafifletilecek olan korona virüsle ilgili kısıtlamalar, iki farklı hane halkının buluşmasına olanak sağlayacak. Greater Manchester, Lancashire ve Doğu Yorkshire bölgelerinde kurallarının hafifletilmesi ile yaklaşık 4 milyondan fazla insanın farklı evlere ziyaretlerine izin verilecek.

Öte yandan, İngiltere' de Cuma günü, son 24 saat içinde bin 276 yeni korona virüs vakası kaydedildiği açıklanırken, 9 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Korona virüs vakaları toplamda 331 bin 644'e yükselirken ölü sayısının ise 41 bin 486 olduğu belirtildi. - MANCHESTER