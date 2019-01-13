Kuzey Irak'a Art Arda Hava Harekatları

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Görevlerini başarıyla tamamlayan jetlerin emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.



(İHA)

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