Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Kuzey Irak'a Hava Harekatı

1 saat önce

Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.

Kuzey Irak'a Hava Harekatı, System.String[]
Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 2 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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