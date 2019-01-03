Kuzey Irak'a Hava Harekatı
1 saat önce
Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.
Kuzey Irak
'a hava harekatı düzenlendi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina
, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 2 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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