Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Kuzey Irak'a Hava Harekatı

59 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

Kuzey Irak'a Hava Harekatı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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