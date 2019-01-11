Kuzey Irak'a Hava Harekatı
59 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı
: " Irak
'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:06 Kaynak: İHA
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