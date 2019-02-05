Kuzey Irak'a Hava Harekatı
39 dakika önce
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi.
Kuzey Irak
'ta terör örgütü PKK
tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk
, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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