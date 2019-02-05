Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Kuzey Irak'a Hava Harekatı

39 dakika önce

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi.

Kuzey Irak'a Hava Harekatı, System.String[]
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

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