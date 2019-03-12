Kuzey Irak'a Hava Harekatı
10 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
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