Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Kuzey Irak'a Hava Harekatı

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kuzey Irak'a Hava Harekatı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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