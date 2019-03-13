Kuzey Irak'a Hava Harekatı
1 saat önce
Kuzey Irak'ın Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu.
Kuzey Irak
'ın Zap, Gara, Metina
ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:01 Kaynak: İHA
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