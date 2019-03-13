Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Kuzey Irak'a Hava Harekatı

1 saat önce

Kuzey Irak'ın Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu.

Kuzey Irak'a Hava Harekatı, System.String[]
Kuzey Irak'ın Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Metina, Zap bölgesi, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Hizbullah'ın Beykoz'daki 2 Milyon Liralık Villası Satışa Çıkarıldı Hediye Edilen 7 Kazı Çoğaltan Girişimci Irak'a 100 Bin Dolarlık Kaz Sattı

Terör Soruşturması Açılan Didem Soydan'dan İlk Açıklama: Prada Takım Kurtarır mı? Cumartesi Anneleri Paylaşımına Soruşturma Açılan Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]