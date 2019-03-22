Kuzey Irak'a Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu.
Irak
'ın kuzeyi Kandil
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı
Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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