Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Kuzey Irak'a Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu.

Kuzey Irak'a Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Kandil Dağı, Irak, Güncel
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