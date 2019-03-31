Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Kuzey Irak'a Hava Harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait hedefler tam isabetle vuruldu.

Kuzey Irak'a Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait hedefler tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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