Kuzey Irak'a Hava Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait hedefler tam isabetle vuruldu.
Irak
'ın kuzeyi Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait hedefler tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:21 Kaynak: İHA
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