Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a hava harekatı
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Kuzey Irak'a hava harekatı

18 dakika önce

Irak'ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

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Irak'ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
(İHA)
Ankara Sanayi Odası, Kandil Dağı, Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
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