Kuzey Irak'a hava harekatı
18 dakika önce
Irak'ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
Irak Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
'ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
(İHA)
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