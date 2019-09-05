Kuzey Irak'a hava harekatı
2 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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