Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü
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Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

1 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü, System.String[]
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
PKK, Irak, Güncel
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