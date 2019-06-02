Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü
1 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK
'lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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