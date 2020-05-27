Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK 'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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