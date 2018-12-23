Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 6 Terörist Daha

Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 6 Terörist Daha

3 saat önce

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetlerin, emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:56 Kaynak: İHA

PKK, Irak, Güncel
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