Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

(İHA)

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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