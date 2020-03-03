Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
(İHA)
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