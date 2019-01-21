Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatı: En Az 6 Terörist !

Kuzey Irak'a Hava Harekatı: En Az 6 Terörist !

58 dakika önce

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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