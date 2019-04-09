Kuzey Irak'a Hava Harekatı: Kırmızı Listedeki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'nın kırmızı listeyle aranan elabaşlarından "Savaş Porsipi" kod adlı Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kuzey Irak
'ta gerçekleştirilen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK
'nın kırmızı listeyle aranan elabaşlarından "Savaş Porsipi" kod adlı Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün ele başlarından biri daha etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
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