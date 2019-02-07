Kuzey Irak'a Hava Harekatları

Kuzey Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Kuzey Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



(İHA)

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