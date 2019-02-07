Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'a Hava Harekatları

Kuzey Irak'a Hava Harekatları

1 saat önce

Kuzey Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

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Kuzey Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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