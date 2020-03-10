Kuzey Irak'a hava operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Kuzey Irak'a hava operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
(İHA)
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