Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle bu ay sonunda yapılması planlanan Nevruz kutlamalarını iptal etti.



Bölgesel yönetim hükümetinden yapılan açıklamada bireysel ve iş amaçlı seyahatlerin de kısıtlanacağı vurgulandı.