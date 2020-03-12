Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti - Son Dakika Dünya

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti

6 saat önce

Bölgesel yönetim hükümetinden yapılan açıklamada bireysel ve iş amaçlı seyahatlerin de kısıtlanacağı vurgulandı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle bu ay sonunda yapılması planlanan Nevruz kutlamalarını iptal etti.


Bölgesel yönetim hükümetinden yapılan açıklamada bireysel ve iş amaçlı seyahatlerin de kısıtlanacağı vurgulandı.

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Irak Bölgesel Yönetimi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:30 
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