Son Dakika › Dünya › Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti - Son Dakika Dünya
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti
6 saat önce
Bölgesel yönetim hükümetinden yapılan açıklamada bireysel ve iş amaçlı seyahatlerin de kısıtlanacağı vurgulandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle bu ay sonunda yapılması planlanan Nevruz kutlamalarını iptal etti.
Bölgesel yönetim hükümetinden yapılan açıklamada bireysel ve iş amaçlı seyahatlerin de kısıtlanacağı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:30
Son Dakika Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi