Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'da Kürtler Türk mallarını boykot ediyor
Son Dakika Dünya Kuzey Irak'da Kürtler Türk mallarını boykot ediyor

Kuzey Irak'da Kürtler Türk mallarını boykot ediyor

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki otonom bölgesinde yaşayan Kürtler, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk mallarını boykot ediyor. Suriye'ye giderek orada Türk ordusuyla savaşamayacaklarını belirten kimi Kürtler, "Bizim silahımız Türk mallarını boykot etmektir" diyor

Kuzey Irak'da Kürtler Türk mallarını boykot ediyor, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki otonom bölgesinde yaşayan Kürtler, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk mallarını boykot ediyor. Suriye'ye giderek orada Türk ordusuyla savaşamayacaklarını belirten kimi Kürtler, "Bizim silahımız Türk mallarını boykot etmektir" diyor.


Kuzey Irak'ın en büyük ticaret ortağı Türkiye. Meyveden, plastik ürünlere, yoğurt ve kozmetik ürünlere kadar Kuzey Irak'taki mağaza, bakkal ve pazar tezgahlarındaki ürünlerin birçoğu Türkiye'den geliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldüren 13 yaşındaki çocuk 3 yıl ıslah evinde kalacak
Donald Trump: Ben vurulursam Melania ağlamaz İspanyol mahkemesinden şok karar: Toplu tecavüze ceza indirimi Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 20:59:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'da Kürtler Türk mallarını boykot ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]