Kuzey Irak'da Kürtler Türk mallarını boykot ediyor
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki otonom bölgesinde yaşayan Kürtler, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk mallarını boykot ediyor.
Suriye'ye giderek orada Türk ordusuyla savaşamayacaklarını belirten kimi Kürtler, "Bizim silahımız Türk mallarını boykot etmektir" diyor
Irak'ın kuzeyindeki otonom bölgesinde yaşayan Kürtler, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk mallarını boykot ediyor. Suriye'ye giderek orada Türk ordusuyla savaşamayacaklarını belirten kimi Kürtler, "Bizim silahımız Türk mallarını boykot etmektir" diyor.
Kuzey Irak'ın en büyük ticaret ortağı Türkiye. Meyveden, plastik ürünlere, yoğurt ve kozmetik ürünlere kadar Kuzey Irak'taki mağaza, bakkal ve pazar tezgahlarındaki ürünlerin birçoğu Türkiye'den geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:23
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