Kuzey Irak gazisi taburcu olarak evine döndü - Son Dakika

Kuzey Irak gazisi taburcu olarak evine döndü

Kuzey Irak'ta 24 Temmuz tarihinde sol omuz altına isabet eden kurşunla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine geldi

Jandarma ve trafik polislerinin eşliğinde evine gelen gazi için ailesi tarafından hayır yemeği verildi

Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz: "Sağlığıma kavuşunca kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Askerin annesi Fatma Türkyılmaz: "Bugün benim bayramım"

MANİSA - Kuzey Irak'ta 24 Temmuz tarihinde sol omuz altına isabet eden kurşunla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine geldi. Jandarma ve trafik polislerinin eşliğinde baba ocağına gelen Mehmet Türkyılmaz sağlığına kavuşunca kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken annesi Fatma Türkyılmaz ise "Bugün benim bayramım" dedi.

Kuzey Irak'ta operasyon sırasında sol omuz altından aldığı kurşunla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz (26), tedavi gördüğü Şırnak Askeri Hastanesinden taburcu olup Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemeler Mahallesi'nde bulunan ailesine kavuştu. Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, Delemenler Mahallesi'nde oturan baba ocağına polis ve asker eşliğinde getirildi. Türk bayrağı asılan evde anne Fatma Türkyılmaz için karşılamaya gelen mahalle sakinleri, akrabaları ve dışarıdan gelen misafirlere tavuklu pilav, ayran ve üzüm ikram etti.

"Bugün benim bayramım"

Oğlunun sağ salim evine dönmesinden dolayı mutluluğu gözlerinden okunan anne Fatma Türkyılmaz, "Bugün benim bayramım. Allah'ıma şükürler olsun oğlum sağ salim evine döndü. Allah'ım tüm askerlerimizi korusun." dedi.

"Kaldığımız yerden devam"

Tedavisi tamamlanarak evine dönen Mehmet Türkyılmaz, annesi Fatma Türkyılmaz ile birlikte evlerinin önünde geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Daha sonra evde yeğenleri ile birlikte yer sofrasında yemek yiyen Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, "Yeğenlerimle yer sofrasında yemek yemeyi özledim. Aileme kavuştum, sağlığım yerinde Allah'a şükür 2018 yılından beri askeriz. Sağlığıma kavuşunca kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Olay

Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, bağlı bulunduğu timle birlikte, 24 Temmuz günü gecesi Kuzey Irak'ta gerçekleştirdikleri operasyonda sol göğsü üzerinden aldığı kurşun ile yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Türkyılmaz 7 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.