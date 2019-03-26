Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Askerler Teröristlerin Saldırımı Girişimini Anlattı

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Askerler Teröristlerin Saldırımı Girişimini Anlattı

1 saat önce

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde askerler teröristlerin saldırımı girişimini anlattı Arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Temel'in kahramanca şehit olmalarını anlattıANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs...

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Askerler Teröristlerin Saldırımı Girişimini Anlattı, System.String[]
Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde askerler teröristlerin saldırımı girişimini anlattı
Arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Temel'in kahramanca şehit olmalarını anlattı

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırımı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.
TSK'dan yapılan paylaşımda, Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde teröristlerin 4 farklı noktadan yaptıkları sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in kahramanlıkları arkadaşları tarafından anlatıldı.
TSK'dan yapılan açıklamada, Terörü kaynağında bitirme hedefleri doğrultusunda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

TSK, Hakurk, Irak, Genel
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