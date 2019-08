Kuzey Irak Heyeti Mersin'de

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Irak ile ilişkileri her alanda daha iyi noktaya getirilebileceklerini belirterek, bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Irak ile ilişkileri her alanda daha iyi noktaya getirilebileceklerini belirterek, bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Seçer, "Mersin'den Kuzey Irak'a ihracatı artırmak için girişimler yapabiliriz. Bölge insanlarının kültürel, sosyal alanlarda bir arada olmaları için katkı vermeye de hazırız" dedi.



Kuzey Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sadullah İbrahim İsmayil, Karayolları Genel Müdürü Mahsum İbrahim Sayit ve Dohuk Karayolu Müdürü Teli Mohammed Yonus, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, karşılıklı ilişkilerin gerçekleştirilmesi noktasında işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.



Kuzey Irak, Türkiye'deki ulaşım sistemini uygulamak istiyor



Konuk heyet, görüşmede Başkan Seçer'e, Kuzey Irak'ta karayolu ulaştırmasında yaşanan sorunların aşılması için Türkiye'de uygulanan sistemi kendi bölgelerinde hayata geçirmek için çalışma yapmak istediklerini ve bu amaçla Mersin'e geldiklerini ifade etti. Özellikle yük ve eşya taşımacılığında, ihracatın yönünün Mersin'den Irak'a doğru gerçekleştiğini ve lojistik sektörünün Mersin için bacasız fabrika konumunda bulunduğunu vurgulayan heyet üyeleri, Mersin'den Habur sınırına kadar olan sistemin oturmuş durumda olduğunu, ancak Kuzey Irak'taki İbrahim Halil Sınır Kapısı ve sonrasında özellikle lojistik sektöründe karayolu ulaştırmasında çok ciddi problemler yaşandığını anlattılar. Amaçlarının; kent merkezinde ve karayollarında Türkiye'deki bu sistemin nasıl uygulandığını, mevzuatını öğrenmek ve canlı olarak uygulanmasını görmek olduğunu belirten heyet üyeleri, koşullar mümkün olursa bir süreç içerisinde bu sistemi kendi ülkelerinde entegre edip, karayollarına, Türk lojistiğine ve dünya lojistiğine uyumlu hale getirmek istediklerinin altını çizdiler.



"Kuzey Irak, bizim için önemli bir partner"



Kuzey Iraklı heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin, Türkiye'nin önemli ilişkilerinin olduğu bir bölge olduğunu söyledi. Seçer, "Kuzey Irak, önemli ticari ilişkilerimizin, Türk iş adamlarının müteahhitlik hizmetlerinin ve farklı kalemlerde önemli miktarlarda ihracatımızın olduğu, bizim için önemli bir partner. Mersin için de önemli bir kapı. İhracatımız, özellikle siyasi ilişkilerimizin olduğu 2013'lü yıllarda çok üst seviyeyi ulaşmıştı. İlişkilerimizin çok iyi ve ihracatımızın üst seviyelerde olduğu dönemlerde, bizim en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında birinci sıraya oturmuştu. İhracatımız o dönemlerde yaklaşık 12 milyar dolara kadar yükselmişti. Ancak, daha sonra bir gerileme yaşandı. Şu günlerde aldığım rakamlar, bu oranın 8 milyar dolar civarına gerilediği yönünde. Bu, tamamen siyasi ilişkilere bağlı bir durum. İlişkilerimiz ne kadar iyi olursa ekonomik anlamda da işbirliğimiz o kadar fazla olacaktır" dedi.



"Bölgede ne kadar huzur, barış, kardeşlik olursa bütün bölge halkları bundan mutlu olacaktır"



Türkiye'nin, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile ekonomi dışında tarihi bir beraberliği olduğuna vurgu yapan Seçer, Türkiye'nin, özellikle Körfez krizi sırasında orada iç savaştan kaynaklı yaşanan ve bölge halkına, o dönemin diktatör yönetiminin uyguladığı zulümde kucak açan bir ülke olduğunu kaydetti. Kuzey Irak ile tarihi birliktelik, akraba ilişkileri ve kültürel benzerlikler olduğunu dile getiren Seçer, "Neticede hepimiz bu bölgenin insanlarıyız, farklı etnik yapıdan da olsa bu bölgenin bütün olumlu ya da olumsuz olaylarından hep beraber etkileniyoruz. Şu anda Suriye'de yaşanan olaylar da bizi derinden üzüyor. Orada yaşananların da Türkiye'ye etkisi son derece fazla oldu ve 4 milyondan fazla insan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Sadece Mersin'de yaklaşık 350-400 bin Suriyeli misafiri ağırlıyoruz. Bölgede ne kadar huzur, barış, kardeşlik olursa savaş olmazsa bütün bölge halkları bundan mutlu olacaktır" diye konuştu.



"Mersin'den Kuzey Irak'a ihracatı artırmak için girişimler yapabiliriz"



Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ni ülke olarak önemsediklerini, kendi görüşünün de bu yönde olduğunu aktaran Seçer, "İlişkilerimizi, kültürel, sosyal, ekonomik her alanda daha iyi noktaya getirilebiliriz" diyerek, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu işbirliğinin her iki ülke insanları için de fayda sağlayacağını belirten Seçer, "Ben de Mersin belediye başkanı olarak bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazırım. Bu bölgede de Kuzey Irak yurttaşı olup iş yapan birçok iş adamı var; birçoğunu şahsen tanıyorum. Kuzey Irak'ta da Mersinli iş adamları var. Son yıllarda Türkiye'nin bölgeye yaptığı ihracatta, Mersin'in yaklaşık yüzde 3,4 oranında payı var; 300 milyon dolar gibi bir ihracatımız söz konusu. Bunun artırılması için bazı girişimler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.



Seçer, ayrıca her alanda, özellikle belediyecilik hizmetleri anlayışında, yeni şehirler oluşturulmasında ve daha birçok alanda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak işbirliğine hazır olduğunu da söyleyerek, "Bölge insanlarının kültürel, sosyal alanlarda bir arada olmaları için katkı vermeye de hazırız" dedi.



"Mersin, bizim için çok önemli. İlişkilerimizin daha yakın olmasını istiyoruz"



Kuzey Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sadullah İbrahim İsmayil ise kendilerini ağırladığı için Seçer'e teşekkür etti. Kuzey Irak ve Türkiye'nin hem din hem kültür hem de ticaret alanlarında birbirlerine çok yakın olduklarını dile getiren İsmayil, ziyaret amaçlarını; hem Türkiye'deki hem Mersin'deki hem de Irak'taki ulaşım sisteminin entegre olması ve sorunları ortadan kaldırmak olarak açıkladı. Mersin'in çok güzel ve temiz bir şehir olduğunu ifade ederek, Seçer'e teşekkür eden İsmayil, "Biz de sizin yürüdüğünüz yoldan gitmek istiyoruz ve kendi şehirlerimizi de böyle yapmak istiyoruz. Türkiye'nin Kuzey Irak'a çok büyük faydaları var. Mersin ise bize çok yakın olması dolayısıyla hem ticaret hem seyahat anlamında bizim için çok önemli. Kuzey Irak'tan hem Mersin'e hem Türkiye'ye bağlantılarımızın ve ilişkilerimizin daha yakın olmasını istiyoruz. İlişkilerimizin gelişmesi hem Mersin için hem bizim için çok faydalı olacaktır" diye konuştu.



"Türkiye'deki ulaşım sistemini Kuzey Irak'ta uygulamak istiyoruz"



Karşılıklı ticaretin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için Irak'ta ulaşımda yaşanan sorunları çözmek amacıyla görüşmeler yapmak üzere Mersin'e geldiklerini kaydeden İsmayil, şunları söyledi:



"Bizim ticaretimiz genellikle karayolu üzerinden gerçekleşiyor. Ancak, karayolunda çok sorun yaşıyoruz. Bu sorunları çözmek, ticaretimizi daha kolay yapabilmek için hem buradaki sistemi öğrenmek hem de kendi bölgemizde uygulamak istiyoruz. Karayollarında Irak'taki sistemle Türkiye'deki sistem farklı. Türkiye'deki sistem, Avrupa'daki gibi çok düzgün bir sistem. Irak'ta sıkıntı yaşıyoruz. Buradaki sistemi öğrenmek ve bölgemizde uygulamak istiyoruz. Hedefimiz bu."



Ziyaret, daha sonra sohbet ve görüş alışverişiyle devam etti. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

