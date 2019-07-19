Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak heyeti Van'da çiçeklerle karşılandı
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Irak heyeti Van'da çiçeklerle karşılandı

1 saat önce

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) tarafından düzenlenen 'Vangölü Havzası Turları' kapsamında kente gelen Kuzey Irak turizm heyeti, çiçeklerle karşılandı.

Kuzey Irak heyeti Van'da çiçeklerle karşılandı, System.String[]
Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) tarafından düzenlenen 'Vangölü Havzası Turları' kapsamında kente gelen Kuzey Irak turizm heyeti, çiçeklerle karşılandı.

VAHATUDER tarafından 18-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Vangölü Havzası Turları kapsamında Kuzey Iraklı turizm heyeti Van'a geldi. VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir tarafından çiçeklerle karşılanan heyet, konaklayacağı Taht Palace Otel'ine geçti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Tunçdemir, Kuzey Irak İnfosu'nun 18-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade ederek, "Kuzey Iraklı turizmcilerimiz 5 gün boyunca gerek ilimizin gerekse Van Gölü Havzasının tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Bunun yanında ilimizin tanıtımına yönelik önemli toplantılarında gerçekleşeceği bu ziyarette emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - VAN
Irak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde! Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi Piar Araştırma'dan dikkat çeken anket: Ali Babacan mı parti kurmalı yoksa Ahmet Davutoğlu mu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:14:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak heyeti Van'da çiçeklerle karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]