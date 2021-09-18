Kuzey Irak şehidi Solak memleketine uğurlandı - Son Dakika

Kuzey Irak şehidi Solak memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde 'Pençe Yıldırım' harekatı kapsamında Maydan Üs Bölgesinde mevzi tahkimatı yaptığı esnada basma düzenekli el yapımı patlayıcının inifilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak (27), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, Hakkari Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sefa Karadeniz, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.

Uzman Çavuş Solak'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin öz geçmişi okunmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Ümit Solak'ın cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı, oradan da uçakla memleketi Muş'a uğurlanacağı belirtildi.