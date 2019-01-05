Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

31 dakika önce

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHAIrak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHA

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Şehidin tabutu

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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