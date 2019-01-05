Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.





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