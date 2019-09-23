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Kuzey ırak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

27 dakika önce

Kuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandıIRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı'nın infilak etmesi sonucu, şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer (26) ile Piyade...

Kuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı'nın infilak etmesi sonucu, şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer (26) ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk (31), Hakkari'de akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonlarda, seyir halinde olan ikmal konvoyun geçisi sırasında, teröristlerce daha önce yola döşenen EYP patladı. Patlamada, Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit oldu. Şehit askerler için bugün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişleri okunan şehitler için dualar okundu. Duaların ardından Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi Konya'ya, Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verilmek üzere, silah arkadaşların omuzlarında tekbirler getirilerek helikoptere konuldu. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen şehitler, buradan da uçakla Konya ve Kocaeli'ne uğurlandı.

Kuzey ırak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

Hakurk, Piyade, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:02 Kaynak: DHA
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