Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak Sınırından Antalya'ya Uzanan Kardeşlik Köprüsü

Kuzey Irak Sınırından Antalya'ya Uzanan Kardeşlik Köprüsü

1 saat önce

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çiftçiler, 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki çiftçilerle bir araya geldiler.

Kuzey Irak Sınırından Antalya'ya Uzanan Kardeşlik Köprüsü, System.String[]
Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çiftçiler, 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki çiftçilerle bir araya geldiler.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün kardeş ilçe olarak belirlemiş olduğu Çukurca ilçesindeki 18 çiftçi, Korkuteli ilçesinde düzenlenen 5 günlük seminere katıldılar. Semine katılan Ahmet Duran, Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik kültür ve istiridye mantarı yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Biz çiftçiler bundan sonra kardeş ilçe olarak bize katkı ve destek veren Korkuteli'ndeki kardeşlerimizle birlikte bağlarımızı kopartmak istemiyoruz" dedi.

Hüseyin Erdemir ise, daha önce marketlerden mantar satın aldıklarını belirterek, "Kaymakamlığımızın desteğiyle bundan sonra seralarımızda üretim yapacağız. Hem ilçede hem de isteyen başka bölgedeki esnaflara satacağız. Bu iş bizim için artık geçim kaynağı olacak inşallah. Biz Korkuteli'ndeki kardeşlerimizi Çukurca'ya bekliyoruz. Kardeşlerimizi misafir etmekten mutluluk duyarız" diye konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Korkuteli, Çukurca, Irak, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Yapan Otobüste Dehşet Anları! Sürücü Koltuktan Fırlayıp Yola Düştü Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi

AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel, Ölümden Döndü Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak Sınırından Antalya'ya Uzanan Kardeşlik Köprüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]