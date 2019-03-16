Kuzey Irak'ta, 1'i Kadın 6 Bölücü Terör Örgütü Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Kuzey Irakta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1'i kadın olmak üzere toplam 6 bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilirken, 2 asker şehit oldu, 8 asker ise yaralandı.
Kuzey Irakta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1'i kadın olmak üzere toplam 6 bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilirken, 2 asker şehit oldu, 8 asker ise yaralandı. Hakkari
Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Mart 2019 günü Kuzey Irakta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 8 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Operasyon kapsamında 1'i kadın olmak üzere toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki emarelerden bölücü terör örgütünün zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:15 Kaynak: İHA
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