Kuzey Irak'ta 2 asker şehit
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Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
(İHA)
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