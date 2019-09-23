Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 2 asker şehit
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Irak'ta 2 asker şehit

1 saat önce

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Kuzey Irak'ta 2 asker şehit, System.String[]

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu
Ünlü modacı Tolga Çam, şehit ve gazi yakınlarına gelinlik dikme sözü verdi Son Dakika: El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:35:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 2 asker şehit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]