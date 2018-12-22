Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kuzey Irak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

5 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kuzey Irak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 2 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:16 Kaynak: İHA

Metina, TSK, Irak, 3. Sayfa
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