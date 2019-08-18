Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Kuzey Irak'ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Kuzey Irak'ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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