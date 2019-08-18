Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Kuzey Irak'ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Kuzey Irak
'ın Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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