Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekatı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen ani hava harekatıyla başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyona ilişkin sıcak görüntüleri paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu