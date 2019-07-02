Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
KOnuyla ilgili yapılan açıklamada; "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
(İHA)
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