Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
KOnuyla ilgili yapılan açıklamada; "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek Kaynana, uzman çavuş damadını bıçakladı Erdoğan, Babacan'a açıkça sordu: Parti mi kuruyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]