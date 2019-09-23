Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 2 Türk askeri yaşamını yitirdi
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Kuzey Irak'ta 2 Türk askeri yaşamını yitirdi

2 saat önce

Kuzey Irak'ta 2 Türk askeri yaşamını yitirdi

Kuzey Irak'ta 2 Türk askeri yaşamını yitirdi, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lılar tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lılar tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

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Irak, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:15 
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El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu
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