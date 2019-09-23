Kuzey Irak'ta 2 Türk askeri yaşamını yitirdi
2 saat önce
Kuzey Irak'ta 2 Türk askeri yaşamını yitirdi
Irak'ın kuzeyinde, PKK'lılar tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lılar tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:15
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