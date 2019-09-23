Kuzey Irak'ta 2 Türk askeri yaşamını yitirdi

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lılar tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lılar tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.