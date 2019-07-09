Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
kuzeyi Haftanin ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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