Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
kuzeyi Hakurk
ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.
(İHA)
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