Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Metina, Hakurk, Irak, Güncel
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