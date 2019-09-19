Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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