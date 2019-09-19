Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)