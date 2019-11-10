Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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