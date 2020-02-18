Kuzey Irak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Kuzey Irak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
7 saat önce
MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek."
(İHA)
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