Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: " Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK 'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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