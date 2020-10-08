Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. - ANKARA