Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
08.10.2020 22:42
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
(İHA)
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