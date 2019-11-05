Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek."
(İHA)
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