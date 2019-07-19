Kuzey Irak'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK
bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina
ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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