Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kuzey Irak'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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