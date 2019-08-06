Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta 7 terörist daha ! Öldürülen terörist sayısı 14 oldu
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Kuzey Irak'ta 7 terörist daha ! Öldürülen terörist sayısı 14 oldu

1 saat önce

Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 7 terörist daha ! Öldürülen terörist sayısı 14 oldu, System.String[]
Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
(İHA)
Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
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