Kuzey Irak'ta 7 terörist daha ! Öldürülen terörist sayısı 14 oldu
1 saat önce
Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
(İHA)
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