Son Dakika › Güncel › Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek."
(İHA)
Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi Trump'tan, operasyonda DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi kovalayan köpeğe madalya Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı